EMA Cross Contest Hedged

Autor de la idea - Scriptor, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Para la generación de una señal de apertura, siempre se busca la intersección de dos MAs a base de los datos de dos barras:

En el parámetro Trade bar se puede establecer el número de la barra actual: puede ser bar #0 o bar #1.

Si el parámetro Use MACD es igual a true, el EA también va a tomar en cuenta la posición de la línea principal de MACD respecto a cero en la barra actual (parámetro Trade bar).

Si la señal se genera cuando no hay ninguna posición abierta, se abre una posición y se colocan cuatro órdenes pendientes con el paso Hedge level y tiempo de expiración Expiration pending orders: las órdenes Buy Stop se colocan en caso de la posición BUY, las órdenes Sell Stop se colocan en caso de la posición SELL.

Las posiciones opuestas a la señal se cierran si el parámetro Close the opposite positions tiene el valor true. Por ejemplo, si se genera una señal BUY, serán cerradas las posiciones SELL.

En cuanto se abran las posiciones, ellas van a acompañarse con el Trailing Stop con el paso Trailing Step.





Parámetros de entrada

Lots - volumen de la posición a abrir;

Stop Loss (in pips) - Stop Loss;

- Stop Loss; Take Profit (in pips) - Take Profit;

Take Profit (in pips) - Take Profit;

- trailing; Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

Trailing Stop (in pips) - trailing;

- distancia entre las órdenes pendientes; Close the opposite positions - bandera para cerrar las posiciones opuestas;

Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

- bandera para usar MACD; Expiration pending orders (seconds) - tiempo de expiración de órdenes pendientes;

Hedge level (in pips) - distancia entre las órdenes pendientes;

- MA rápida: período de promediación; MA long: averaging period - MA lenta: período de promediación;

Close the opposite positions - bandera para cerrar las posiciones opuestas;

- barra para el trading; magic number - identificador único del EA.

Ejemplo de la prueba en EURUSD, M30: