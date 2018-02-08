EMA Cross Contest Hedged

Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Для генерации сигнала на открытие всегда ищется пересечение двух Moving Average на основе данных на двух барах:

При этом в параметре Trade bar можно задавать номер текущего бара: это может быть bar #0 или bar #1.

Если параметр Use MACD равен true, то также будет еще учитываться положение основной линии MACD относительно нуля на текущем баре (параметр Trade bar).

Когда не открыто ни одной позиции, по сигналу открывается позиция и выставляются четыре отложенных ордера с шагом Hedge level и временем жизни Expiration pending orders: вместе с BUY позицией выставляются Buy stop, а с позицией SELL выставляются Sell stop.

Параметр Close the opposite positions при значении true дает приказ закрывать противоположные сигналу позиции. Например при получении сигнала на открытие BUY будут закрыты позиции SELL.

После того как появятся позиции, они будут сопровождаться трейлингом Trailing Stop с шагом Trailing Step.





Входные параметры

Lots - объем открываемой позиции;

- объем открываемой позиции; Stop Loss (in pips) - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit (in pips) - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop (in pips) - трейгинг;

- трейгинг; Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Hedge level (in pips) - отступ между отложенными ордерами;

- отступ между отложенными ордерами; Close the opposite positions - флаг закрывать противоположные позиции;

- флаг закрывать противоположные позиции; Use MACD - флаг использовать MACD;

- флаг использовать MACD; Expiration pending orders (seconds) - время жизни отложенных ордеров;

- время жизни отложенных ордеров; MA short: averaging period - быстрая MA: период усреднения;

- быстрая MA: период усреднения; MA long: averaging period - медленная MA: период уреднения;

- медленная MA: период уреднения; Trade bar - бар, на котором будет торговля;

- бар, на котором будет торговля; magic number - уникальный идентификатор эксперта.

Пример теста EURUSD,M30: