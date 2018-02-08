Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMA Cross Contest Hedged - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2229
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Scriptor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Для генерации сигнала на открытие всегда ищется пересечение двух Moving Average на основе данных на двух барах:
При этом в параметре Trade bar можно задавать номер текущего бара: это может быть bar #0 или bar #1.
Если параметр Use MACD равен true, то также будет еще учитываться положение основной линии MACD относительно нуля на текущем баре (параметр Trade bar).
Когда не открыто ни одной позиции, по сигналу открывается позиция и выставляются четыре отложенных ордера с шагом Hedge level и временем жизни Expiration pending orders: вместе с BUY позицией выставляются Buy stop, а с позицией SELL выставляются Sell stop.
Параметр Close the opposite positions при значении true дает приказ закрывать противоположные сигналу позиции. Например при получении сигнала на открытие BUY будут закрыты позиции SELL.
После того как появятся позиции, они будут сопровождаться трейлингом Trailing Stop с шагом Trailing Step.
Входные параметры
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейгинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Hedge level (in pips) - отступ между отложенными ордерами;
- Close the opposite positions - флаг закрывать противоположные позиции;
- Use MACD - флаг использовать MACD;
- Expiration pending orders (seconds) - время жизни отложенных ордеров;
- MA short: averaging period - быстрая MA: период усреднения;
- MA long: averaging period - медленная MA: период уреднения;
- Trade bar - бар, на котором будет торговля;
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
Пример теста EURUSD,M30:
Индикатор для расчета стоп-уровней с немного другим типом расчета, нежели Kase DevStops.Kase DevStops
Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.
Реализация нескольких видов трейлинга. Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Ограничение максимального суммарного лота и количества позиций. Расчёт объёма позиции нескольких видов.BB-Decimal
Цветной Bollinger Bands