EMA Cross Contest Hedged

アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn

シグナルは、2つのバーのデータに基づく2つの移動平均の交点を探索して生成されます。

現在のバーの番号はTrade barで指定することができ、bar #0かbar #1です。

Use MACDがtrueに設定されている場合、EAは、ゼロに相対したメインMACDラインの位置（Trade barパラメータ）を考慮します。

ポジションが存在しないときにシグナルが生成されると、ポジションが開かれHedge levelの距離で4つのヘッジ注文が出されます。有効期限はExpiration pending ordersです。買いポジションの場合には買いストップ注文は、 売りポジションの場合には売りストップ注文が出されます。

Close the opposite positionsパラメータがtrueに設定されている場合、反対のシグナルによってポジションを決済することができます。例えば、買いシグナルが生成されると、売りポジションは決済されます。

ポジションが開かれるとTrailing Stepを使用したTrailing Stop が有効になります。





入力パラメータ

Lots - 開くポジションの数量

- 開くポジションの数量 Stop Loss (in pips) - ストップロス

- ストップロス Take Profit (in pips) - テイクプロフィット

- テイクプロフィット Trailing Stop (in pips) - トレール注文

- トレール注文 Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ

- トレール注文ステップ Hedge level (in pips) - 指値注文間の距離

- 指値注文間の距離 Close the opposite positions - 反対方向のポジションを決済するフラグ

- 反対方向のポジションを決済するフラグ Use MACD - MACDを使用するフラグ

- MACDを使用するフラグ Expiration pending orders (seconds) - 指値注文の有効期限

- 指値注文の有効期限 MA short: averaging period - 高速MA計算パラメータ

- 高速MA計算パラメータ MA long: averaging period - 低速MA計算パラメータ

- 低速MA計算パラメータ Trade bar - 取引するバーの番号

- 取引するバーの番号 magic number - EAの一意のID

EURUSD、M30を使用した例は下記のとおりです。