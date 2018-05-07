コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

EMA Cross Contest Hedged - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
951
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者ScriptorMQL5コードの著者: barabashkakvn

シグナルは、2つのバーのデータに基づく2つの移動平均の交点を探索して生成されます。

EMA Cross Contest Hedged

現在のバーの番号はTrade barで指定することができ、bar #0bar #1です。

Use MACDがtrueに設定されている場合、EAは、ゼロに相対したメインMACDラインの位置（Trade barパラメータ）を考慮します。

ポジションが存在しないときにシグナルが生成されると、ポジションが開かれHedge levelの距離で4つのヘッジ注文が出されます。有効期限はExpiration pending ordersです。買いポジションの場合には買いストップ注文は、 売りポジションの場合には売りストップ注文が出されます。

Close the opposite positionsパラメータがtrueに設定されている場合、反対のシグナルによってポジションを決済することができます。例えば、買いシグナルが生成されると、売りポジションは決済されます。

ポジションが開かれるとTrailing Stepを使用したTrailing Stop が有効になります。


入力パラメータ

  • Lots - 開くポジションの数量
  • Stop Loss (in pips) - ストップロス
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
  • Trailing Stop (in pips) - トレール注文
  • Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ
  • Hedge level (in pips) - 指値注文間の距離
  • Close the opposite positions - 反対方向のポジションを決済するフラグ
  • Use MACD - MACDを使用するフラグ
  • Expiration pending orders (seconds) - 指値注文の有効期限
  • MA short: averaging period - 高速MA計算パラメータ
  • MA long: averaging period - 低速MA計算パラメータ
  • Trade bar - 取引するバーの番号
  • magic number - EAの一意のID

EURUSD、M30を使用した例は下記のとおりです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19945

CCI alternative CCI alternative

コモディティチャネルインデックス（CCI）は、新しいトレンドや極限状態の警告を識別するための多彩な指標です。CCI はもともと、商品の循環転回を識別するためにDonald Lambertによって開発されましたが、この指標はインデックス、ETF、株式、およびその他の証券にうまく適用することができます。

SAR RSI MTS SAR RSI MTS

iSAR（パラボリックSAR）とiRSI（相対力指数、RSI）の2つの指標に基づく取引システムです。ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。

平滑化された基準線 平滑化された基準線

基準線は、一目均衡表の主要指標線であり、「一目雲」とも呼ばれます。これは、一般的に、中期的なモメンタム指標として使用されます。

AO_Divergence AO_Divergence

この指標は発散を検索し、カスタムAO指標のチャートに表示します。