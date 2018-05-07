私たちのファンページに参加してください
EMA Cross Contest Hedged - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 951
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Scriptor、MQL5コードの著者: barabashkakvn
シグナルは、2つのバーのデータに基づく2つの移動平均の交点を探索して生成されます。
現在のバーの番号はTrade barで指定することができ、bar #0かbar #1です。
Use MACDがtrueに設定されている場合、EAは、ゼロに相対したメインMACDラインの位置（Trade barパラメータ）を考慮します。
ポジションが存在しないときにシグナルが生成されると、ポジションが開かれHedge levelの距離で4つのヘッジ注文が出されます。有効期限はExpiration pending ordersです。買いポジションの場合には買いストップ注文は、 売りポジションの場合には売りストップ注文が出されます。
Close the opposite positionsパラメータがtrueに設定されている場合、反対のシグナルによってポジションを決済することができます。例えば、買いシグナルが生成されると、売りポジションは決済されます。
ポジションが開かれるとTrailing Stepを使用したTrailing Stop が有効になります。
入力パラメータ
- Lots - 開くポジションの数量
- Stop Loss (in pips) - ストップロス
- Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
- Trailing Stop (in pips) - トレール注文
- Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ
- Hedge level (in pips) - 指値注文間の距離
- Close the opposite positions - 反対方向のポジションを決済するフラグ
- Use MACD - MACDを使用するフラグ
- Expiration pending orders (seconds) - 指値注文の有効期限
- MA short: averaging period - 高速MA計算パラメータ
- MA long: averaging period - 低速MA計算パラメータ
- Trade bar - 取引するバーの番号
- magic number - EAの一意のID
EURUSD、M30を使用した例は下記のとおりです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19945
