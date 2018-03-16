EMA 交叉竞争对冲

思路的作者: Scriptor, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.

搜索在两个柱上两个移动平均交叉，就会生成信号：

当前柱的编号可以在Trade bar中指定: 或者是 bar #0 或者是 bar #1.

如果 Use MACD 设为 true, EA 将也会考虑 MACD 主线相对于0的位置 (Trade bar 参数).

如果没有开启的仓位的时候，生成了一个信号，会开启一个仓位，并且会有四个对冲订单以 Hedge level 的距离设置，而生命周期等于 Expiration pending orders: 如果是买入仓位，就设置止损买入挂单；如果是卖出仓位，就设置止损卖出挂单。

仓位在有反向信号的时候，如果 Close the opposite positions 参数设为 true, 就会被关闭。例如，如果生成了买入信号，卖出仓位就将关闭。

一旦仓位建立，将会启用 Trailing Stop 和 Trailing Step（跟踪止损）。





输入参数

Lots - 建立仓位的交易量;

- 建立仓位的交易量; Stop Loss (in pips) - 止损值;

- 止损值; Take Profit (in pips) - 获利值;

- 获利值; Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值;

- 跟踪止损值; Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长;

- 跟踪止损步长; Hedge level (in pips) - 挂单之间的距离;

- 挂单之间的距离; Close the opposite positions - 关闭反向仓位的标志;

- 关闭反向仓位的标志; Use MACD - 使用 MACD 的标志;

- 使用 MACD 的标志; Expiration pending orders (seconds) - 挂单过期时间;

- 挂单过期时间; MA short: averaging period - 快速 MA 计算参数;

- 快速 MA 计算参数; MA long: averaging period - 慢速 MA 计算参数;

- 慢速 MA 计算参数; Trade bar - 交易的柱的编号;

- 交易的柱的编号; magic number - EA 的唯一识别ID.

EURUSD, M30 测试实例: