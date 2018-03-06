CodeBaseSecciones
Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Autor de la idea - Collector, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Reglas del sistema comercial:

  • señal para abrir la posición BUY: SAR en la barra 1 es menos que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es menos que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es más de 50,0;
  • señal para abrir la posición SELL: SAR en la barra 1 es más que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es más que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es menos de 50,0;

El lote se calcula automáticamente en por cientos del riesgo para la transacción respecto al margen libre.

Condición para abrir la posición SELL:

SAR RSI MTS Open Sell


Parámetros de entrada

  • Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
  • Take Profit (in pips) - Take Profit;
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing;
  • Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - riesgo del margen libre para la transacción;
  • magic number - identificador único del EA.
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: paso del cambio del precio - coeficiente de aceleración;
  • SAR: maximum value of step - SAR: paso máximo;
  • RSI: averaging period - período del suavizado;
  • RSI: type of price - RSI: tipo del precio.

Ejemplo para SAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30:

SAR RSI MTS GBPUSD,M30

