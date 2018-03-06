Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MetaTrader 5
SAR RSI MTS - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 997
-
Autor de la idea - Collector, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Reglas del sistema comercial:
- señal para abrir la posición BUY: SAR en la barra 1 es menos que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es menos que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es más de 50,0;
- señal para abrir la posición SELL: SAR en la barra 1 es más que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es más que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es menos de 50,0;
El lote se calcula automáticamente en por cientos del riesgo para la transacción respecto al margen libre.
Condición para abrir la posición SELL:
Parámetros de entrada
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Trailing Stop (in pips) - Trailing;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
- Risk in percent for a deal from a free margin - riesgo del margen libre para la transacción;
- magic number - identificador único del EA.
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: paso del cambio del precio - coeficiente de aceleración;
- SAR: maximum value of step - SAR: paso máximo;
- RSI: averaging period - período del suavizado;
- RSI: type of price - RSI: tipo del precio.
Ejemplo para SAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19940
