Autor de la idea - Collector, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Reglas del sistema comercial:

señal para abrir la posición BUY : SAR en la barra 1 es menos que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es menos que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es más de 50,0;

: SAR en la barra 1 es que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es de 50,0; señal para abrir la posición SELL: SAR en la barra 1 es más que el precio Close en la barra 0, SAR en la barra 1 es más que SAR en la barra 0, RSI en la barra 0 es menos de 50,0;

El lote se calcula automáticamente en por cientos del riesgo para la transacción respecto al margen libre.

Parámetros de entrada

Stop Loss (in pips) - Stop Loss;

Take Profit (in pips) - Take Profit;

Trailing Stop (in pips) - Trailing;

Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

Risk in percent for a deal from a free margin - riesgo del margen libre para la transacción;

magic number - identificador único del EA.

SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: paso del cambio del precio - coeficiente de aceleración;

SAR: maximum value of step - SAR: paso máximo;

RSI: averaging period - período del suavizado;

RSI: type of price - RSI: tipo del precio.

Ejemplo para SAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30: