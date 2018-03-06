El indicador CCI desarrollado por Donald Lambert y publicado en la revista "Commodities" en 1980 es un indicador universal que puede ser usado para identificar una nueva tendencia o para avisar sobre la aparición de las condiciones extremas en el mercado. Originalmente, Lambert lo diseñó para buscar los movimientos cíclicos en los mercados de bienes, pero también puede aplicarse con éxito en el trabajo con los índices, acciones, ETF y otros activos.



En general, CCI estima el nivel actual del precio en comparación con el nivel medio durante un determinado período de tiempo:

CCI es relativamente alto cuando el precio está muy por encima del valor medio;

CCI es relativamente bajo cuando el precio está muy por debajo del valor medio;

De esta manera, se puede usarlo para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa.

Habitualmente, CCI usa un precio típico, pero esta versión utiliza su variación interesante: en vez de (high+low+close)/3 se aplica (highest high + lowest low + close)/3. Puede parecer un cambio insignificante, pero eso mejora los extremos y hace que los valores de CCI sean más sensibles a los saltos bruscos de los precios.

