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SAR RSI MTS - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2282
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Collector, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Правила торговой системы:

  • сигнал на открытие BUY позиции: SAR на баре 1 меньше, чем цена Close на баре 0, SAR на баре 1 меньше SAR на баре 0, RSI на баре 0 больше 50.0;
  • сигнал на открытие SELL позиции: SAR на баре 1 больше, чем цена Close на баре 0, SAR на баре 1 больше SAR на баре 0, RSI на баре 0 меньше 50.0.

Лот рассчитывается автоматически в процентах риска на сделку от свободной маржи.

Условие на открытие позиции SELL:

SAR RSI MTS Open Sell


Входные параметры

  • Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку от свободной маржи;
  • magic number - уникальный идентификатор советника;
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: шаг изменения цены - коэффициент ускорения;
  • SAR: maximum value of step - SAR: максимальный шаг;
  • RSI: averaging period - RSI: период усреднения;
  • RSI: type of price - RSI: тип цены.

Пример для SAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30:

SAR RSI MTS GBPUSD,M30

Smoothed Rate of Change Smoothed Rate of Change

Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.

Percentage Price Oscillator Extended Percentage Price Oscillator Extended

Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.

TrailingTakeProfit TrailingTakeProfit

Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.

Kase DevStops Kase DevStops

Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.