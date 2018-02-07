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SAR RSI MTS - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Collector, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Правила торговой системы:
- сигнал на открытие BUY позиции: SAR на баре 1 меньше, чем цена Close на баре 0, SAR на баре 1 меньше SAR на баре 0, RSI на баре 0 больше 50.0;
- сигнал на открытие SELL позиции: SAR на баре 1 больше, чем цена Close на баре 0, SAR на баре 1 больше SAR на баре 0, RSI на баре 0 меньше 50.0.
Лот рассчитывается автоматически в процентах риска на сделку от свободной маржи.
Условие на открытие позиции SELL:
Входные параметры
- Stop Loss (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk in percent for a deal from a free margin - риск на сделку от свободной маржи;
- magic number - уникальный идентификатор советника;
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR: шаг изменения цены - коэффициент ускорения;
- SAR: maximum value of step - SAR: максимальный шаг;
- RSI: averaging period - RSI: период усреднения;
- RSI: type of price - RSI: тип цены.
Пример для SAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30:
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.Percentage Price Oscillator Extended
Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.
Данный неторгующий советник предназначен для простого трейлинга приказов тейк профит открытых позиций.Kase DevStops
Индикатор позволяет рассчитывать точки установки стоп-уровней в соответствии с системой, описанной Синтией Кейс.