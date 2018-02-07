Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) — усовершенствованный индикатор Rate of Change (RoC), разработанный Фредом Шутцманом. Он отличается от RoC тем, что основан на использовании экспоненциальных скользящих срдених, а не цен закрытия.

Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.