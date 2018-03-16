代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

SAR RSI MTS - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2047
等级:
(18)
已发布:
SAR RSI MTS.mq5 (19.92 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

想法的作者Collector, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.

交易系统的规则如下:

  • 买入信号: 在柱1的SAR 小于柱0的收盘价, 柱1的SAR 小于柱0的 SAR, 柱0的RSI 大于 50.0;
  • 卖出信号: 在柱1的SAR 大于柱0的收盘价, 柱1的SAR 大于r柱0的 SAR, 柱0的RSI 小于50.0;

手数是根据可用保证金百分比风险自动计算的。

建立卖出仓位的条件:

SAR RSI MTS 建立卖出仓位


输入参数

  • Stop Loss (in pips) - 止损值;
  • Take Profit (in pips) - 获利值;
  • Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值;
  • Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 可用保证金百分比作为每次交易的风险.
  • Magic Number - EA 的唯一标识符;
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR 指标参数;
  • SAR: maximum value of step - SAR 指标参数;
  • RSI: averaging period - RSI 指标参数;
  • RSI: type of price - RSI 指标参数.

SAR RSI MTS 在 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30 测试实例:

SAR RSI MTS GBPUSD,M30

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19940

Ambush Ambush

这个 EA 交易使用止损买入和止损卖出订单在新闻和大的价格变化时进行交易。

RndTrade RndTrade

每隔一定时间随机开启仓位。

EMA 交叉竞争对冲 EMA 交叉竞争对冲

一个基于三个指标的交易系统：两个iMAs (移动平均) 和 iMACD (移动平均汇总分离指标， MACD).

AO_Divergence AO_Divergence

本指标搜索自定义AO指标的背离，并且在图表上显示它们。