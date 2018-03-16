请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
SAR RSI MTS - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2047
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
想法的作者: Collector, MQL5 代码的作者: barabashkakvn.
交易系统的规则如下:
- 买入信号: 在柱1的SAR 小于柱0的收盘价, 柱1的SAR 小于柱0的 SAR, 柱0的RSI 大于 50.0;
- 卖出信号: 在柱1的SAR 大于柱0的收盘价, 柱1的SAR 大于r柱0的 SAR, 柱0的RSI 小于50.0;
手数是根据可用保证金百分比风险自动计算的。
建立卖出仓位的条件:
输入参数
- Stop Loss (in pips) - 止损值;
- Take Profit (in pips) - 获利值;
- Trailing Stop (in pips) - 跟踪止损值;
- Trailing Step (in pips) - 跟踪止损步长;
- Risk in percent for a deal from a free margin - 可用保证金百分比作为每次交易的风险.
- Magic Number - EA 的唯一标识符;
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR 指标参数;
- SAR: maximum value of step - SAR 指标参数;
- RSI: averaging period - RSI 指标参数;
- RSI: type of price - RSI 指标参数.
SAR RSI MTS 在 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30 测试实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19940
EMA 交叉竞争对冲
一个基于三个指标的交易系统：两个iMAs (移动平均) 和 iMACD (移动平均汇总分离指标， MACD).AO_Divergence
本指标搜索自定义AO指标的背离，并且在图表上显示它们。