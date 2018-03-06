CodeBaseSecciones
al bolsillo
Asesores Expertos

RndTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5

Fduch
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
730
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
RndTrade.mq5 (8.88 KB) ver
Autor de la idea - Oleksandr, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto cierra y abre las posiciones con un lote mínimo cada Interval of opening and closing positions minutos. El tipo de la posición se determina como sigue:

  • Si el generador de números aleatorios ha generado un número menos de 32767/2, abrimos la posición BUY;
  • De lo contrario, abrimos la posición SELL.

Antes de determinar el tipo de la posición, la posición anterior se cierra.

RndTrade EURUSD

RndTrade USDCAD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19931

