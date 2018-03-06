Autor de la idea - Oleksandr, autor del código mq5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto cierra y abre las posiciones con un lote mínimo cada Interval of opening and closing positions minutos. El tipo de la posición se determina como sigue:

Si el generador de números aleatorios ha generado un número menos de 32767/2, abrimos la posición BUY;

De lo contrario, abrimos la posición SELL.

Antes de determinar el tipo de la posición, la posición anterior se cierra.