RndTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 730
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea - Oleksandr, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El Asesor Experto cierra y abre las posiciones con un lote mínimo cada Interval of opening and closing positions minutos. El tipo de la posición se determina como sigue:
- Si el generador de números aleatorios ha generado un número menos de 32767/2, abrimos la posición BUY;
- De lo contrario, abrimos la posición SELL.
Antes de determinar el tipo de la posición, la posición anterior se cierra.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19931
