SAR RSI MTS - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
- 972
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
アイディアの著者: Collector、MQL5コードの著者: barabashkakvn
この取引システムのルールは次の通りです。
- 買い注文を出すシグナル：バー1のSARはバー0の終値よりも小さい、バー1のSARはバー0のSARよりも小さい 、バー0のRSIは50.0より大きい。
- 売り注文を出すシグナル：バー1のSARはバー0の終値よりも大きい、バー1のSARはバー0のSARよりも大きい 、バー0のRSIは50.0より小さい。
ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。
売りポジションを開く条件は下記のとおりです。
入力パラメータ
- Stop Loss (in pips) - ストップロス
- Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
- Trailing Stop (in pips) - トレール注文
- Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ
- Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引ごとのリスク
- Magic Number - EAの一意のID
- SAR: price increment step - acceleration factor - SAR指標パラメータ
- SAR: maximum value of step - SAR指標パラメータ
- RSI: averaging period - RSI指標パラメータ
- RSI: type of price - RSI指標パラメータ
下記はSAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30の例です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19940
Ambush
このエキスパートアドバイザーは、買いストップ注文と売りストップ注文を使ってニュースや大規模な価格動向を取引します。RndTrade
特定の時間間隔の後にランダムにポジションを開きます。
CCI alternative
コモディティチャネルインデックス（CCI）は、新しいトレンドや極限状態の警告を識別するための多彩な指標です。CCI はもともと、商品の循環転回を識別するためにDonald Lambertによって開発されましたが、この指標はインデックス、ETF、株式、およびその他の証券にうまく適用することができます。EMA Cross Contest Hedged
2つの iMA（移動平均）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の3つの指標に基づく取引システムです。