コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

SAR RSI MTS - MetaTrader 5のためのエキスパート

Collector | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
972
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者CollectorMQL5コードの著者: barabashkakvn

この取引システムのルールは次の通りです。

  • 買い注文を出すシグナル：バー1のSARはバー0の終値よりも小さい、バー1のSARはバー0のSARよりも小さい 、バー0のRSIは50.0より大きい
  • 売り注文を出すシグナル：バー1のSARはバー0の終値よりも大きい、バー1のSARはバー0のSARよりも大きい 、バー0のRSIは50.0より小さい

ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。

売りポジションを開く条件は下記のとおりです。

SAR RSI MTS Open Sell


入力パラメータ

  • Stop Loss (in pips) - ストップロス
  • Take Profit (in pips) - テイクプロフィット
  • Trailing Stop (in pips) - トレール注文
  • Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引ごとのリスク
  • Magic Number - EAの一意のID
  • SAR: price increment step - acceleration factor - SAR指標パラメータ
  • SAR: maximum value of step - SAR指標パラメータ
  • RSI: averaging period - RSI指標パラメータ
  • RSI: type of price - RSI指標パラメータ

下記はSAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30の例です。

SAR RSI MTS GBPUSD、M30

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19940

Ambush Ambush

このエキスパートアドバイザーは、買いストップ注文と売りストップ注文を使ってニュースや大規模な価格動向を取引します。

RndTrade RndTrade

特定の時間間隔の後にランダムにポジションを開きます。

CCI alternative CCI alternative

コモディティチャネルインデックス（CCI）は、新しいトレンドや極限状態の警告を識別するための多彩な指標です。CCI はもともと、商品の循環転回を識別するためにDonald Lambertによって開発されましたが、この指標はインデックス、ETF、株式、およびその他の証券にうまく適用することができます。

EMA Cross Contest Hedged EMA Cross Contest Hedged

2つの iMA（移動平均）とiMACD（移動平均収束/発散、MACD）の3つの指標に基づく取引システムです。