アイディアの著者: Collector、MQL5コードの著者: barabashkakvn

この取引システムのルールは次の通りです。

買い注文を出すシグナル ：バー1のSARはバー0の終値よりも 小さい 、バー1のSARはバー0のSARよりも 小さい 、バー0のRSIは50.0より 大きい 。

売り注文を出すシグナル：バー1のSARはバー0の終値よりも 大きい 、バー1のSARはバー0のSARよりも 大きい 、バー0のRSIは50.0より 小さい 。

ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。

入力パラメータ

Stop Loss (in pips) - ストップロス

- ストップロス Take Profit (in pips) - テイクプロフィット

- テイクプロフィット Trailing Stop (in pips) - トレール注文

- トレール注文 Trailing Step (in pips) - トレール注文ステップ

- トレール注文ステップ Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引ごとのリスク

- 余剰証拠金の割合としての取引ごとのリスク Magic Number - EAの一意のID

- EAの一意のID SAR: price increment step - acceleration factor - SAR指標パラメータ

- SAR指標パラメータ SAR: maximum value of step - SAR指標パラメータ

- SAR指標パラメータ RSI: averaging period - RSI指標パラメータ

- RSI指標パラメータ RSI: type of price - RSI指標パラメータ

下記はSAR RSI MTS 2017.06.08 - 2017.10.26 GBPUSD,M30の例です。