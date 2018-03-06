Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ambush - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 983
-
Autor de la idea - Igor, autor del código mq5 - barabashkakvn.
El EA coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop a la distancia de Initial indentation. Se toma en cuenta el parámetro Max spread: si el spread actual supera Max spread, la orden pendiente no se coloca. Luego, las órdenes pendientes se modifican constantemente (se usa el trailing Trailing Stop con el paso Trailing Step) a la espera de que la orden pendiente se dispare en caso de un movimiento brusco inesperado. Las órdenes pendientes se modifican cada Pause segundos.
Las posiciones se controlan pos los niveles Equity profit y Equity loss: ganancias y pérdidas de la equidad. Una vez alcanzado el nivel de ganancias Equity profit, todas las posiciones se cierran fijando el beneficio. Cuando se alcance el nivel Equity loss, entonces cerramos todas las posiciones y fijamos las pérdidas.
Resultados de 2018.01.08 a 2018.02.05 en M1:
