Este Asesor Experto (EA) sin trading está diseñado para un trailing simple de las órdenes take profit de las posiciones abiertas.

Trabajar sólo en las cuentas de cobertura (hedging).

El principio de trabajo es el siguiente: cuando se abre una posición nueva, el EA comprueba su orden Tke Profit. Si no existe, lo coloca según el tamaño establecido en los ajustes. Luego, empieza a mover el Take Profit de la posición si el precio excede la distancia especificada en los ajustes. Las acciones son similares a un simple Trailing Stop Loss.

Usted puede establecer el tipo de la posición: cualquiera/compra/venta, símbolo de la posición (cualquiera o especificado), mágic (cualquiera o especificado) o ticket de la posición (cualquiera o especificado). También se puede especificar el modo del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si este modo no está seleccionado, el Take Profit no va a arrastrarse en la zona de pérdidas, sino se detendrá a una distancia del breakeven desde el precio de la apertura de la posición. Usted puede especificar el tamaño del breakeven en los ajustes.

Para comprobar el funcionamiento del trailing en todos los modos, al EA a sido añadida la apertura de las posiciones en cada nueva barra. Este modo puede aplicarse sólo en el Probador de estrategias.

El EA tiene nueve parámetros personalizados:

Take Profit size in points - tamaño del Take Profit de la posición en puntos. También se usa para el trailing del TrailingTake como la distancia entre la orden stop y el precio;

- tamaño del Take Profit de la posición en puntos. También se usa para el trailing del TrailingTake como la distancia entre la orden stop y el precio; Positions type - tipo de las posiciones que van a arrastrarse;

- tipo de las posiciones que van a arrastrarse; Positions symbol ("" - any symbol) - símbolo de las posiciones que van a arrastrarse (el valor vacío significa todos los símbolos);

- símbolo de las posiciones que van a arrastrarse (el valor vacío significa todos los símbolos); Positions magic number (0 - any magic) - magic de las posiciones que van a arrastrarse (0 - cualquier magic);

- magic de las posiciones que van a arrastrarse (0 - cualquier magic); Position ticket (0 - all tickets) - ticket de la posición que va a arrastrarse (0 - todos los tickets);

- ticket de la posición que va a arrastrarse (0 - todos los tickets); Trailing step - paso del trailing - si el precio se va del Take Profit a una distancia superior de la que está indicada aquí, el Take Profit será ajustado al tamaño especificado en el ajuste Take Profit size in points ;

- paso del trailing - si el precio se va del Take Profit a una distancia superior de la que está indicada aquí, el Take Profit será ajustado al tamaño especificado en el ajuste ; Trailing in the unprofitable zone - conmutador de la posibilidad del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si está desactivado, el Take Profit no va a colocarse en la zona de pérdidas;

- conmutador de la posibilidad del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si está desactivado, el Take Profit no va a colocarse en la zona de pérdidas; Breakeven in points - tamaño del breakeven en puntos. La zona de pérdidas comienza por debajo de este valor;

- tamaño del breakeven en puntos. La zona de pérdidas comienza por debajo de este valor; Spread multiplier - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.

Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

Fig. 1 Prueba del trailing del Take Profit de la posición Buy. Take Profit es igual a 400 puntos, paso del trailing 10, el trailing se aplica sólo en la zona rentable.