Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TrailingTakeProfit - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1492
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este Asesor Experto (EA) sin trading está diseñado para un trailing simple de las órdenes take profit de las posiciones abiertas.
El principio de trabajo es el siguiente: cuando se abre una posición nueva, el EA comprueba su orden Tke Profit. Si no existe, lo coloca según el tamaño establecido en los ajustes. Luego, empieza a mover el Take Profit de la posición si el precio excede la distancia especificada en los ajustes. Las acciones son similares a un simple Trailing Stop Loss.
Usted puede establecer el tipo de la posición: cualquiera/compra/venta, símbolo de la posición (cualquiera o especificado), mágic (cualquiera o especificado) o ticket de la posición (cualquiera o especificado). También se puede especificar el modo del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si este modo no está seleccionado, el Take Profit no va a arrastrarse en la zona de pérdidas, sino se detendrá a una distancia del breakeven desde el precio de la apertura de la posición. Usted puede especificar el tamaño del breakeven en los ajustes.
El EA tiene nueve parámetros personalizados:
- Take Profit size in points - tamaño del Take Profit de la posición en puntos. También se usa para el trailing del TrailingTake como la distancia entre la orden stop y el precio;
- Positions type - tipo de las posiciones que van a arrastrarse;
- Positions symbol ("" - any symbol) - símbolo de las posiciones que van a arrastrarse (el valor vacío significa todos los símbolos);
- Positions magic number (0 - any magic) - magic de las posiciones que van a arrastrarse (0 - cualquier magic);
- Position ticket (0 - all tickets) - ticket de la posición que va a arrastrarse (0 - todos los tickets);
- Trailing step - paso del trailing - si el precio se va del Take Profit a una distancia superior de la que está indicada aquí, el Take Profit será ajustado al tamaño especificado en el ajuste Take Profit size in points;
- Trailing in the unprofitable zone - conmutador de la posibilidad del trailing del Take Profit en la zona de pérdidas. Si está desactivado, el Take Profit no va a colocarse en la zona de pérdidas;
- Breakeven in points - tamaño del breakeven en puntos. La zona de pérdidas comienza por debajo de este valor;
- Spread multiplier - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop.
Fig. 1 Prueba del trailing del Take Profit de la posición Buy. Take Profit es igual a 400 puntos, paso del trailing 10, el trailing se aplica sólo en la zona rentable.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19930
El indicador para calcular los niveles stop tiene una manera del cálculo algo diferente que Kase DevStops.Kase DevStops
El indicador permite calcular los puntos de colocación de los niveles stop de acuerdo con el sistema descrito por Cyntia Kase.