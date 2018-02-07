Автор идеи - Игорь, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник выставляет на расстоянии Initial indentation отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При этом учитывается настройка Max spread - если текущий спред больше, чем Max spread, то отложенный ордер не выставляется. Дальше отложенные ордера постоянно модифицируются (используется трейлинг Trailing Stop с шагом Trailing Step) с расчетом на то, что на внезапном резком движении отложенный ордер сработает. Модифицируются отложенные ордера раз в Pause секунд.

Позиции контролируются по уровням Equity profit и Equity loss - прибыль и убыток по средствам. При достижении прибыли уровня Equity profit все позиции закрываются - фиксируем прибыль. А вот если убыток достигнет уровня Equity loss - тогда закрываем все позиции и фиксируем убыток.

Результаты с 2018.01.08 по 2018.02.05 на периоде M1: