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Ambush - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Игорь, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник выставляет на расстоянии Initial indentation отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При этом учитывается настройка Max spread - если текущий спред больше, чем Max spread, то отложенный ордер не выставляется. Дальше отложенные ордера постоянно модифицируются (используется трейлинг Trailing Stop с шагом Trailing Step) с расчетом на то, что на внезапном резком движении отложенный ордер сработает. Модифицируются отложенные ордера раз в Pause секунд.
Позиции контролируются по уровням Equity profit и Equity loss - прибыль и убыток по средствам. При достижении прибыли уровня Equity profit все позиции закрываются - фиксируем прибыль. А вот если убыток достигнет уровня Equity loss - тогда закрываем все позиции и фиксируем убыток.
Результаты с 2018.01.08 по 2018.02.05 на периоде M1:
Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.Woodies CCI
Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14.
Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, показывающий соотношение двух скользящих средних.Percentage Price Oscillator Extended
Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.