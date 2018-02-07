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Ambush - эксперт для MetaTrader 5

Zuzabush | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Игорь, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник выставляет на расстоянии Initial indentation отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При этом учитывается настройка Max spread - если текущий спред больше, чем Max spread, то отложенный ордер не выставляется. Дальше отложенные ордера постоянно модифицируются (используется трейлинг Trailing Stop с шагом Trailing Step) с расчетом на то, что на внезапном резком движении отложенный ордер сработает. Модифицируются отложенные ордера раз в Pause секунд.

Позиции контролируются по уровням Equity profit и Equity loss - прибыль и убыток по средствам. При достижении прибыли уровня Equity profit все позиции закрываются - фиксируем прибыль. А вот если убыток достигнет уровня Equity loss - тогда закрываем все позиции и фиксируем убыток.

Результаты с 2018.01.08 по 2018.02.05 на периоде M1:

Ambush EURUSD,M1

Volume Rate of Change Volume Rate of Change

Индикатор Volume Rate of Change (VROC) измеряет скорость изменения рыночного объема за последние n сессий. Другими словами, VROC измеряет текущий объем в сравнении с объемом n периодов или сессий назад.

Woodies CCI Woodies CCI

Woodies CCI — индикатор моментум, разработанный Кеном Вудсом. Он основан на CCI с периодом 14.

Percentage Price Oscillator Percentage Price Oscillator

Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, показывающий соотношение двух скользящих средних.

Percentage Price Oscillator Extended Percentage Price Oscillator Extended

Расширенная версия Percentage Price Oscillator (PPO) — технический индикатор моментум, который показывает соотношение между двумя скользящими средними.