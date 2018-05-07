私たちのファンページに参加してください
Ambush - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 720
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
アイディアの著者: Igor、mql5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: Igor、mql5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、Initial indentationの距離に買いストップ注文と売りストップ注文を出します。Max spreadパラメータも考慮されます。現在のスプレッドがMax spreadを超える場合、指数注文は出されません。その後、指値注文は突然の急激な価格変動で発動することが期待され、（Trailing Stop で Trailing Stepを使用して）常に変更されます。指値注文はPause秒ごとに変更されます。
ポジションはEquity profit及びEquity lossレベルで制御されます。利益がEquity profitに達すると、利益を確保するためにすべてのポジションが決済されます。損失がEquity lossに達すると、損失を固定するためにすべてのポジションが決済されます。
M1時間枠での2018.01.08から2018.02.05の結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19936
