アイディアの著者: Igor、mql5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、Initial indentationの距離に買いストップ注文と売りストップ注文を出します。Max spreadパラメータも考慮されます。現在のスプレッドがMax spreadを超える場合、指数注文は出されません。その後、指値注文は突然の急激な価格変動で発動することが期待され、（Trailing Stop で Trailing Stepを使用して）常に変更されます。指値注文はPause秒ごとに変更されます。

ポジションはEquity profit及びEquity lossレベルで制御されます。利益がEquity profitに達すると、利益を確保するためにすべてのポジションが決済されます。損失がEquity lossに達すると、損失を固定するためにすべてのポジションが決済されます。

M1時間枠での2018.01.08から2018.02.05の結果: