EA

Ambush - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1224
等级:
(13)
已发布:
Ambush.mq5 (23.52 KB)
思路的作者: Igor, mq5 代码作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易在距离 Initial indentation（初始偏移）的地方设置止损买入和止损卖出挂单，Max spread 参数也要考虑: 如果当前点差超过了 Max spread, 挂单就不会设置。在挂单在不断修改时 (使用 Trailing StopTrailing Step), 期待订单在突然有价格大幅变化的时候会触发。挂单是每隔 Pause 秒来修改的，

仓位由 Equity profitEquity loss 水平控制。一旦利润达到了Equity profit, 所有仓位都会关闭以取得利润。如果亏损达到了Equity loss, 所有仓位都会关闭以固定亏损。

从 2018.01.08 到 2018.02.05 在 M1 时段上的结果:

Ambush EURUSD,M1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19936

