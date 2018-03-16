请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ambush - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1224
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Igor, mq5 代码作者: barabashkakvn.
这个 EA 交易在距离 Initial indentation（初始偏移）的地方设置止损买入和止损卖出挂单，Max spread 参数也要考虑: 如果当前点差超过了 Max spread, 挂单就不会设置。在挂单在不断修改时 (使用 Trailing Stop 和 Trailing Step), 期待订单在突然有价格大幅变化的时候会触发。挂单是每隔 Pause 秒来修改的，
仓位由 Equity profit 和 Equity loss 水平控制。一旦利润达到了Equity profit, 所有仓位都会关闭以取得利润。如果亏损达到了Equity loss, 所有仓位都会关闭以固定亏损。
从 2018.01.08 到 2018.02.05 在 M1 时段上的结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19936
RndTrade
每隔一定时间随机开启仓位。TrailingTakeProfit
这个EA交易不进行交易，它是设计用于对开启仓位进行简单的跟踪获利的。
SAR RSI MTS
基于两个指标的交易系统: iSAR (抛物线 SAR) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI). 根据可用保证金的风险百分比计算手数。EMA 交叉竞争对冲
一个基于三个指标的交易系统：两个iMAs (移动平均) 和 iMACD (移动平均汇总分离指标， MACD).