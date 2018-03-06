El indicador permite calcular los puntos de colocación de los niveles stop de acuerdo con el sistema descrito por Cyntia Kase.

Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.