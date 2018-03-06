Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DevStops - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 889
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Adicionalmente, cada nivel DevStop se colorea de acuerdo con la inclinación (tendencia) de la línea. Cuando todo se mueve en la misma dirección, eso puede ser una confirmación del cambio de la tendencia.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19927
El indicador permite calcular los puntos de colocación de los niveles stop de acuerdo con el sistema descrito por Cyntia Kase.Smoothed Rate of Change
Smoothed Rate of Change (Smoothed-RoC) es una versión mejorada del indicador Rate of Change (RoC) desarrollado por Fred Schutzman. Su diferencia del RoC consiste en el hecho de que se basa en el uso de las media móviles exponenciales (EMA), en vez de los precios de cierre.
Este Asesor Experto (EA) sin trading está diseñado para un trailing simple de las órdenes take profit de las posiciones abiertas.RndTrade
La posición se abre dentro de un intervalo de tiempo de una manera aleatoria.