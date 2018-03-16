思路的作者: Oleksandr, MQL5 代码作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易每隔 Interval of opening and closing positions（建仓与平仓的间隔） 分钟会以很小手数开启和关闭仓位。仓位的类型由下面方法确定:

如果随机数生成器生成的数字小于 32767/2, 就开启一个买入仓位;

否则，就开启卖出仓位.

之前的仓位在确定下一个仓位的类型之前就会被关闭。