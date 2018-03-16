代码库部分
EA

RndTrade - MetaTrader 5EA

Fduch
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1382
等级:
(15)
已发布:
RndTrade.mq5 (8.88 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
思路的作者Oleksandr MQL5 代码作者: barabashkakvn.

思路的作者Oleksandr MQL5 代码作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易每隔 Interval of opening and closing positions（建仓与平仓的间隔） 分钟会以很小手数开启和关闭仓位。仓位的类型由下面方法确定:

  • 如果随机数生成器生成的数字小于 32767/2, 就开启一个买入仓位;
  • 否则，就开启卖出仓位.

之前的仓位在确定下一个仓位的类型之前就会被关闭。

RndTrade EURUSD

RndTrade USDCAD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19931

