喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
RndTrade - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1382
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Oleksandr, MQL5 代码作者: barabashkakvn.
这个 EA 交易每隔 Interval of opening and closing positions（建仓与平仓的间隔） 分钟会以很小手数开启和关闭仓位。仓位的类型由下面方法确定:
- 如果随机数生成器生成的数字小于 32767/2, 就开启一个买入仓位;
- 否则，就开启卖出仓位.
之前的仓位在确定下一个仓位的类型之前就会被关闭。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19931
