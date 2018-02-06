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RndTrade - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1728
- Рейтинг:
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- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Oleksandr, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник закрывает и открывает позиции каждые Interval of opening and closing positions минут минимальным лотом. При этом определение типа позиции производится по следующему правилу:
- Если генератор случайных чисел выдал число меньше 32767/2, значит открываем BUY-позицию;
- Иначе открываем SELL-позицию.
Перед определением типа позиции предыдущая позиция закрывается.
TimeEA
Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.AccurateTimer
Повышение точности штатного таймера.
Rsi(var)
Вариация на тему RSI.Rsi(var) with averages
Rsi(var) с усреднениями.