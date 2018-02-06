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RndTrade - эксперт для MetaTrader 5

Fduch | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1728
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Oleksandr, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник закрывает и открывает позиции каждые Interval of opening and closing positions минут минимальным лотом. При этом определение типа позиции производится по следующему правилу:

  • Если генератор случайных чисел выдал число меньше 32767/2, значит открываем BUY-позицию;
  • Иначе открываем SELL-позицию.

Перед определением типа позиции предыдущая позиция закрывается.

RndTrade EURUSD

RndTrade USDCAD

TimeEA TimeEA

Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.

AccurateTimer AccurateTimer

Повышение точности штатного таймера.

Rsi(var) Rsi(var)

Вариация на тему RSI.

Rsi(var) with averages Rsi(var) with averages

Rsi(var) с усреднениями.