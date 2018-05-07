無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RndTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Oleksandr、MQL5コードの著者: barabashkakvn
このEAは、Interval of opening and closing positions分ごとに最小ロットのポジションを開閉します。ポジションの種類は次のように決定されます。
- 乱数ジェネレーターが32767/2未満の数値を生成すると、買いポジションが開かれます。
- その他の場合は売りポジションが開かれます。
前のポジションは、次のポジションの種類を決定する前に決済されます。
トレールテイクプロフィット
この非取引エキスパートアドバイザーは、ポジションの利食い注文簡単なトレールのために設計されています。DevStops
Deviation Stops (DevStops)指標の変種です。このバージョンは一部の人に誤ってKase DevStopsと呼ばれています（それはそうではありません - Kase DevStops指標は全く異なる方法で計算されます）が、このバージョンも良い点があり、定期的な支持/抵抗モードで使用できます。さらに、DevStopの各値は、線の傾き（トレンド）に応じて色付けされます。すべてが同じ方向であるる場合、トレンド変化の確認として扱うことができます。
Ambush
このエキスパートアドバイザーは、買いストップ注文と売りストップ注文を使ってニュースや大規模な価格動向を取引します。SAR RSI MTS
iSAR（パラボリックSAR）とiRSI（相対力指数、RSI）の2つの指標に基づく取引システムです。ロットは余剰証拠金の割合としてのリスク値に基づいて計算されます。