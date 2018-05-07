この非取引エキスパートアドバイザーは、ポジションの利食い注文簡単なトレールのために設計されています。

Deviation Stops (DevStops)指標の変種です。このバージョンは一部の人に誤ってKase DevStopsと呼ばれています（それはそうではありません - Kase DevStops指標は全く異なる方法で計算されます）が、このバージョンも良い点があり、定期的な支持/抵抗モードで使用できます。さらに、DevStopの各値は、線の傾き（トレンド）に応じて色付けされます。すべてが同じ方向であるる場合、トレンド変化の確認として扱うことができます。