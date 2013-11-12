CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fractal Dimension Index - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

iliko

Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.

Наиболее простой способ использования данного индикатора следует из того, что значение 1.5 свидетельствует о полностью случайном поведении рынка в данный момент. При отклонении от значения 1.5 появляется возможность получения прибыли, которая увеличивается с увеличением отклонения. Однако следует быть осторожным - индикатор не показывает направления тренда!

В состоянии тренда индикатор отображается красным цветом. При высокой волатильности он отображается синим цветом. Смена цвета с красного на синий означает окончание тренда, рынок становится хаотичным и возрастает волатильность. Обычно такие моменты не бывают долгими, после них появляется новый тренд.

Порог срабатывания индикатора определяется значением входного параметра:

input double    e_random_line=1.5;    // Уровень срабатывания

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.01.2008.

Рис.1. Индикатор fractal_dimension

Рис.1. Индикатор Fractal Dimension Index

