Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal Dimension Index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4286
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
iliko
Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.
Наиболее простой способ использования данного индикатора следует из того, что значение 1.5 свидетельствует о полностью случайном поведении рынка в данный момент. При отклонении от значения 1.5 появляется возможность получения прибыли, которая увеличивается с увеличением отклонения. Однако следует быть осторожным - индикатор не показывает направления тренда!
В состоянии тренда индикатор отображается красным цветом. При высокой волатильности он отображается синим цветом. Смена цвета с красного на синий означает окончание тренда, рынок становится хаотичным и возрастает волатильность. Обычно такие моменты не бывают долгими, после них появляется новый тренд.
Порог срабатывания индикатора определяется значением входного параметра:
input double e_random_line=1.5; // Уровень срабатывания
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.01.2008.
Рис.1. Индикатор Fractal Dimension Index
Канал, построенный по ATR отклонению от середины диапазона, рассчитанного на экстремумах.StepMA_NRTR_HTF
Индикатор StepMA_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.VoltyChannel_Stop_HTF
Индикатор VoltyChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.