Fractal Dimension Index - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
iliko
Der Fractal Dimension Index bestimmt den Betrag der Marktvolatilität.
Der einfachste Weg diesen Indikator zu verwenden ist, zu verstehen, dass ein Wert von 1.5 darauf hinweist, dass der Markt völlig zufällig agiert. Eine Abweichung von 1.5 zeigt einen möglichen Gewinn an. Die Möglichkeit für einen Gewinn wächst, wenn die Abweichung wächst. Aber Achtung - der Indikator zeigt nicht die Trendrichtung! Bei Vorliegen eines Trends erscheint der Indikator rot. Bei hohe Volatilität ist er blau. Farbänderung von rot nach blau bedeutet das ende des Trends, der Markt wird chaotisch und die Volatilität steigt. Typischerweise dauern diese Zustände nicht lange und werden von einem neuen Trend gefolgt.
Die Auslösung des Indikators wird durch die Werte der folgenden Eingabeparameter definiert:
input double e_random_line=1.5; // Level der Auslösung
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.01.2008.
Abbildung 1. Fractal Dimension Index
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1992
