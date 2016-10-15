無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
フラクタル次元指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 992
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
iliko
フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。
この指標を使用する最も簡単な方法は、1.5の値が市場が完全にランダムに作用していることを示唆すると理解することです。1.5からのずれは可能な利益を示しています。ずれが大きくなるほど利益の可能性が増加します。しかしながら注意が必要です。この指標はトレンドの方向を示しません。トレンドが存在すると指標は赤くなります。ボラティリティが大きい時は青です。赤から青への色の変化はトレンドの終わりを意味し、市場は混沌となりボラティリティが増価します。一般的に、これらは長く続かず、新しいトレンドが続きます。
指標のトリガは以下の入力パラメータの値によって定義されています。
input double e_random_line=1.5; // トリガレベル
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月24日にコードベースに公開されました。
図1 フラクタル次元指数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1992
Instantaneous_TrendFilter
色付きの雲の形として表されるMAに基づいたトレンドフィルタCronex_Impulse_MACD
フラット領域をトリミングして表示するMACDヒストグラム
StepMA_NRTR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つStepMA_NRTR指標InverseReaction
InverseReaction指標の最適化されたバージョン。 IREAエキスパートアドバイザーで最高速度で動作します。