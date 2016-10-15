コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

フラクタル次元指数 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

iliko

フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。

この指標を使用する最も簡単な方法は、1.5の値が市場が完全にランダムに作用していることを示唆すると理解することです。1.5からのずれは可能な利益を示しています。ずれが大きくなるほど利益の可能性が増加します。しかしながら注意が必要です。この指標はトレンドの方向を示しません。トレンドが存在すると指標は赤くなります。ボラティリティが大きい時は青です。赤から青への色の変化はトレンドの終わりを意味し、市場は混沌となりボラティリティが増価します。一般的に、これらは長く続かず、新しいトレンドが続きます。

指標のトリガは以下の入力パラメータの値によって定義されています。

input double    e_random_line=1.5;    // トリガレベル

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2008年1月24日にコードベースに公開されました。

図1　fractal_dimension指標

図1　フラクタル次元指数

