ZeroLag - indicador para MetaTrader 5

Zero Lag es una EMA modificada.

Fórmula del cálculo:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

La fórmula es similar a la EMA, a excepción de que se introduce un nuevo miembro Gain * (Close - ZL [1])

Gain representa un valor seleccionado del intervalo [-GainLimit, GainLimit], para minimizar el error para la muestra actual de datos (Close - ZL) → min

El indicador tiene tres parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Gain limit - parámetro Gain;
  • Applied price - precio del cálculo.

