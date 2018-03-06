Zero Lag es una EMA modificada.

Fórmula del cálculo:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

La fórmula es similar a la EMA, a excepción de que se introduce un nuevo miembro Gain * (Close - ZL [1])

Gain representa un valor seleccionado del intervalo [-GainLimit, GainLimit], para minimizar el error para la muestra actual de datos (Close - ZL) → min

El indicador tiene tres parámetros personalizados: