ZeroLag - indicador para MetaTrader 5
Zero Lag es una EMA modificada.
Fórmula del cálculo:
EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]
La fórmula es similar a la EMA, a excepción de que se introduce un nuevo miembro Gain * (Close - ZL [1])
Gain representa un valor seleccionado del intervalo [-GainLimit, GainLimit], para minimizar el error para la muestra actual de datos (Close - ZL) → min
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Gain limit - parámetro Gain;
- Applied price - precio del cálculo.
ZeroLagMACD es una versión del MACD que tiene el menor retardo en comparación con el MACD clásico.ATR Probability Levels
Probables niveles a base de ATR. La «probabilidad» se calcula a base del valor medio pronosticado de ATR y el precio Close del período anterior.