Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZeroLag - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1053
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Zero Lag - EMA modificada.
Fórmula de cálculo:
EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]
A fórmula é semelhante à EMA, exceto que é inserido um novo membro, isto é, Gain * (Close - ZL [1])
Gain é o valor selecionado do intervalo [-GainLimit,GainLimit] para minimizar o erro da amostra de dados atual (Close - ZL) → min
O indicador tem três parâmetros configuráveis:
- Period - período de cálculo;
- Gain limit - parâmetro Gain;
- Applied price - preço de cálculo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19896
ZeroLagMACD
O ZeroLagMACD é uma versão do MACD que tem muito menos latência em comparação com o MACD clássico.ATR Probability Levels
Níveis probabilísticos baseados em ATR. A "probabilidade" é calculada com base na média projetada do ATR e no preço Close do período anterior.