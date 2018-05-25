Zero Lag - EMA modificada.

Fórmula de cálculo:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

A fórmula é semelhante à EMA, exceto que é inserido um novo membro, isto é, Gain * (Close - ZL [1])

Gain é o valor selecionado do intervalo [-GainLimit,GainLimit] para minimizar o erro da amostra de dados atual (Close - ZL) → min

O indicador tem três parâmetros configuráveis: