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Индикаторы

ZeroLag - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1712
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Zero Lag - модифицированная EMA.

Формула расчета:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

Формула аналогична EMA за исключением того, что вводится новый член Gain * (Close - ZL [1])

Gain представляет собой значение, выбранное из интервала [-GainLimit, GainLimit], чтобы минимизировать ошибку для текущего образца данных (Close - ZL) → min

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Gain limit - параметр Gain;
  • Applied price - цена расчета.

Square Weighted MA Square Weighted MA

Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.

MA with Band MA with Band

Индикатор отображает скользящую среднюю с бычьей и медвежьей областями.

Diff_TF_MA_EA Diff_TF_MA_EA

Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.