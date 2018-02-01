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ZeroLag - индикатор для MetaTrader 5
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Zero Lag - модифицированная EMA.
Формула расчета:
EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]
Формула аналогична EMA за исключением того, что вводится новый член Gain * (Close - ZL [1])
Gain представляет собой значение, выбранное из интервала [-GainLimit, GainLimit], чтобы минимизировать ошибку для текущего образца данных (Close - ZL) → min
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Gain limit - параметр Gain;
- Applied price - цена расчета.
Square Weighted MA
Square Weighted MA - квадратно-взвешенная скользящая средняя.RWI
RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.
MA with Band
Индикатор отображает скользящую среднюю с бычьей и медвежьей областями.Diff_TF_MA_EA
Советник на основе индикатора Diff_TF_MA.