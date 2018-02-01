Zero Lag - модифицированная EMA.

Формула расчета:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

Формула аналогична EMA за исключением того, что вводится новый член Gain * (Close - ZL [1])

Gain представляет собой значение, выбранное из интервала [-GainLimit, GainLimit], чтобы минимизировать ошибку для текущего образца данных (Close - ZL) → min

Индикатор имеет три настраиваемых параметра: