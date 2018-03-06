Mira cómo descargar robots gratis
ATR Probability Levels - indicador para MetaTrader 5
Probables niveles a base de ATR. La «probabilidad» se calcula a base del valor medio pronosticado de ATR y el precio Close del período anterior.
Por defecto, se utiliza el timeframe diario, pero se puede trabajar en cualquier timeframe de los que se soportan por el terminal MetaTrader 5.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19905
