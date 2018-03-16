代码库部分
ZeroLag - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Zero Lag 是一种修改过的 EMA.

计算公式:

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

这个公式和EMA类似，增加了一个新的值 Gain * (Close - ZL [1])

Gain 是从时间段 [-GainLimit, GainLimit] 中选择的值，用来最小化当前数据样本的偏差 (Close - ZL) → min

这个指标有三个输入参数:

  • Period - 计算周期数;
  • Gain limit - Gain 参数;
  • Applied price - 用于计算的价格.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19896

