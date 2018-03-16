请观看如何免费下载自动交易
Zero Lag 是一种修改过的 EMA.
计算公式:
EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]
这个公式和EMA类似，增加了一个新的值 Gain * (Close - ZL [1])
Gain 是从时间段 [-GainLimit, GainLimit] 中选择的值，用来最小化当前数据样本的偏差 (Close - ZL) → min
这个指标有三个输入参数:
- Period - 计算周期数;
- Gain limit - Gain 参数;
- Applied price - 用于计算的价格.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19896
