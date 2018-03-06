CodeBaseSecciones
ZeroLagMACD - indicador para MetaTrader 5

A diferencia del MACD estándar, el indicador tiene un retardo menor y tres líneas:

  1. Línea MACD;
  2. Línea de señal;
  3. Histograma.

El histograma puede servir de una señal adelantada: el cambio del color del histograma anticipa la intersección de la línea MACD y la de señal.

Tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Period of the Fast EMA - período de EMA rápida;
  • Period of the Slow EMA - período de la EMA lenta;
  • Period of the signal line - período de la línea de señal;
  • Applied price - precio del cálculo del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19897

