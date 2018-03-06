A diferencia del MACD estándar, el indicador tiene un retardo menor y tres líneas:

Línea MACD; Línea de señal; Histograma.

El histograma puede servir de una señal adelantada: el cambio del color del histograma anticipa la intersección de la línea MACD y la de señal.

Tiene cuatro parámetros personalizados: