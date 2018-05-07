コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZeroLag - MetaTrader 5のためのインディケータ

ZeroLagはEMAを修正したものです。

計算式は下の通りです。

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

この式はEMAと似ていますが新しい値 Gain * (Close - ZL [1])が追加されています。

Gain現在のデータサンプル (Close - ZL) → minの誤差を最小にするために[-GainLimit, GainLimit] の間隔から選択された値です

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Gain limit - Gainパラメータ
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19896

