ZeroLagはEMAを修正したものです。

計算式は下の通りです。

EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]

この式はEMAと似ていますが新しい値 Gain * (Close - ZL [1])が追加されています。

Gain現在のデータサンプル (Close - ZL) → minの誤差を最小にするために[-GainLimit, GainLimit] の間隔から選択された値です

指標には3つの入力パラメータがあります。