ZeroLag - MetaTrader 5のためのインディケータ
ZeroLagはEMAを修正したものです。
計算式は下の通りです。
EMA ZL = α * (EMA + Gain * (Close - ZL [1])) + (1 - α) * ZL [1]
この式はEMAと似ていますが新しい値 Gain * (Close - ZL [1])が追加されています。
Gain現在のデータサンプル (Close - ZL) → minの誤差を最小にするために[-GainLimit, GainLimit] の間隔から選択された値です
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Gain limit - Gainパラメータ
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19896
