VMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 907
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador VMA dibuja la media móvil que cambia dinámicamente su período dependiendo de la volatilidad. Cuanto más alta sea la volatilidad, mayor será el período de la media móvil, y viceversa.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- Period of calculation - período del cálculo;
- Period of smoothing - período del suavizado;
- Applied price - precio del cálculo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19894
