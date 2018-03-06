CodeBaseSecciones
VMA - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
VMA.mq5 (15.5 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador VMA dibuja la media móvil que cambia dinámicamente su período dependiendo de la volatilidad. Cuanto más alta sea la volatilidad, mayor será el período de la media móvil, y viceversa.

El indicador tiene tres parámetros personalizados:

  • Period of calculation - período del cálculo;
  • Period of smoothing - período del suavizado;
  • Applied price - precio del cálculo.

