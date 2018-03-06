CodeBaseSecciones
WI - indicador para MetaTrader 5

El indicador WI es una media móvil que se calcula según la siguiente fórmula: 

WI(2 * Close-High-Low)

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Method - método del cálculo;

VMA VMA

VMA es una MA dinámica a base de la volatilidad.

Square Weighted MA Square Weighted MA

Square Weighted MA es una media móvil cuadrado ponderada.

ZeroLag ZeroLag

Zero Lag es una EMA modificada.

ZeroLagMACD ZeroLagMACD

ZeroLagMACD es una versión del MACD que tiene el menor retardo en comparación con el MACD clásico.