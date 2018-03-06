Mira cómo descargar robots gratis
WI - indicador para MetaTrader 5
El indicador WI es una media móvil que se calcula según la siguiente fórmula:
WI(2 * Close-High-Low)
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Method - método del cálculo;
