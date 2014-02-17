请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Cronex_Impulse_MACD - MetaTrader 5脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Cronex
简短显示平缓区域的 MACD 柱形图.
本指标首先于2008年1月24日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.
图 1. Cronex_Impulse_MACD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1989
