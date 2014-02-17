代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Cronex_Impulse_MACD - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1702
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Cronex

简短显示平缓区域的 MACD 柱形图.

本指标首先于2008年1月24日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码基地中.

图 1. Cronex_Impulse_MACD 指标

图 1. Cronex_Impulse_MACD 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1989

RVI_3HTF RVI_3HTF

在同一图表中显示三条不同时段的相对强弱指数(RVI)指标.

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

使用 BlauErgodicMDI 震荡指标的交易系统.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

一个以彩色云形式显示的基于移动平均的趋势过滤器.

分形维度指数(Fractal Dimension Index) 分形维度指数(Fractal Dimension Index)

分形维度指数(Fractal Dimension Index)指标体现了市场动荡的程度.