Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Cronex_Impulse_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1519
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Cronex
O histograma MACD com um display que corta as áreas lateralizadas.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.01.2008.
Figura 1. O indicador Cronex_Impulse_MACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1989
RVI_3HTF
Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.Exp_BlauErgodicMDI
Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.
Instantaneous_TrendFilter
Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.Fractal Dimension Index
O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.