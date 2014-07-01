CodeBaseSeções
Cronex_Impulse_MACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Cronex

O histograma MACD com um display que corta as áreas lateralizadas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24.01.2008.

Figura 1. O indicador Cronex_Impulse_MACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1989

RVI_3HTF RVI_3HTF

Três indicadores Relative Vigor Index de três períodos de tempo diferentes exibidos no mesmo gráfico.

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

Este sistema de negociação usa o oscilador BlauErgodicMDI.

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

Um filtro de tendência à base de MA sob a forma de uma nuvem colorida.

Fractal Dimension Index Fractal Dimension Index

O Índice de Dimensão Fractal determina a volatilidade do mercado.