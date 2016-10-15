コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Cronex_Impulse_MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
933
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Cronex

フラット領域をトリミングして表示するMACDヒストグラム

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月24日に公開されました。

図1　Cronex_Impulse_MACD指標

図1　Cronex_Impulse_MACD指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1989

RVI_3HTF RVI_3HTF

同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのRelative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)指標

Exp_BlauErgodicMDI Exp_BlauErgodicMDI

この取引システムはBlauErgodicMDIオシレータを使います。

Instantaneous_TrendFilter Instantaneous_TrendFilter

色付きの雲の形として表されるMAに基づいたトレンドフィルタ

フラクタル次元指数 フラクタル次元指数

フラクタル次元指数は市場のボラティリティを測定します。