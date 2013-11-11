Реальный автор:

Cronex

Гистограмма MACD с обрезанным отображением флетовых зон.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.01.2008.

Рис.1. Индикатор Cronex_Impulse_MACD