Индикаторы

Cronex_Impulse_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2770
(21)
Реальный автор:

Cronex

Гистограмма MACD с обрезанным отображением флетовых зон.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.01.2008.

Рис.1. Индикатор Cronex_Impulse_MACD

