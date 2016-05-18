Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Cronex_Impulse_MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Cronex
MACD Histogramm mit beschnittener Anzeige von Seitwärtsbewegungen
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.01.2008.
Abbildung 1. Der Cronex_Impulse_MACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1989
RVI_3HTF
Drei Relative Vigor Index Indikatoren von verschiedenen TimeFrames dargestellt auf dem selben Chart.Exp_BlauErgodicMDI
Dieses Handelssystem verwendet den BlauErgodicMDI Oszillator.
Instantaneous_TrendFilter
Ein MA-basierter Trendfilter in Forme einer farbigen Wolke.Fractal Dimension Index
Der Fractal Dimension Index bestimmt den Betrag der Marktvolatilität.