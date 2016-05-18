CodeBaseKategorien
Cronex_Impulse_MACD - Indikator für den MetaTrader 5

Real Autor:

Cronex

MACD Histogramm mit beschnittener Anzeige von Seitwärtsbewegungen

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 24.01.2008.

Abbildung 1. Der Cronex_Impulse_MACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1989

