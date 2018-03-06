Mira cómo descargar robots gratis
Kurtosis - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1153
- 1153
- Ranking:
-
Publicado:
Oscilador de tendencia. Se calcula según la siguiente fórmula:
SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )
Tiene cuatro parámetros personalizados:
- Period of momentum - período del cálculo del momentum;
- Primary smoothing period - período del suavizado de EMA (66);
- Secondary smoothing period - período del suavizado de SMA (3);
- Applied price - precio del cálculo del momentum.
