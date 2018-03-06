CodeBaseSecciones
Kurtosis - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Oscilador de tendencia. Se calcula según la siguiente fórmula:

SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Period of momentum - período del cálculo del momentum;
  • Primary smoothing period - período del suavizado de EMA (66);
  • Secondary smoothing period - período del suavizado de SMA (3);
  • Applied price - precio del cálculo del momentum.

