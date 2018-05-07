コードベースセクション
尖度 - MetaTrader 5のためのインディケータ

トレンドオシレータです。計算式は下記の通りです。

SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

指標には設定可能なパラメータが4つあります。

  • Period of momentum - モメンタム計算期間
  • Primary smoothing period - EMA平滑化期間（66）
  • Secondary smoothing period - SMA平滑化期間（3）
  • Applied price - モメンタムの計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19887

