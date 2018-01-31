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Индикаторы

Kurtosis - индикатор для MetaTrader 5

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1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Трендовый осциллятор. Рассчитывается по формуле:

SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period of momentum - период расчета моментума;
  • Primary smoothing period - период EMA-сглаживания (66);
  • Secondary smoothing period - период SMA-сглаживания (3);
  • Applied price - цена расчета моментума.

Kicking Pattern Kicking Pattern

Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.

Polynomial Regression Polynomial Regression

Канал полиномиальной регрессии.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Канал логарифмической регрессии.

Moving Average Candles Moving Average Candles

Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.