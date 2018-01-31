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Kurtosis - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый осциллятор. Рассчитывается по формуле:
SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period of momentum - период расчета моментума;
- Primary smoothing period - период EMA-сглаживания (66);
- Secondary smoothing period - период SMA-сглаживания (3);
- Applied price - цена расчета моментума.
Kicking Pattern
Индикатор ищет на графике последовательность свечей, отображает бычью и медвежью последовательность сигнальными метками.Polynomial Regression
Канал полиномиальной регрессии.
Logarithmic Regression
Канал логарифмической регрессии.Moving Average Candles
Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.