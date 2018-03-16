代码库部分
Kurtosis - MetaTrader 5脚本

1483
(16)
Kurtosis.mq5 (10.95 KB)
下载ZIP
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一个趋势振荡指标。它是根据下面的公式计算的:

SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

它有四个可以配置的参数:

  • Period of momentum - 动量计算周期数;
  • Primary smoothing period - EMA 平滑周期数 (66);
  • Secondary smoothing period - SMA 平滑周期数 (3);
  • Applied price - 用于计算动量的价格.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19887

