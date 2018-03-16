请观看如何免费下载自动交易
一个趋势振荡指标。它是根据下面的公式计算的:
SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )
它有四个可以配置的参数:
- Period of momentum - 动量计算周期数;
- Primary smoothing period - EMA 平滑周期数 (66);
- Secondary smoothing period - SMA 平滑周期数 (3);
- Applied price - 用于计算动量的价格.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19887
