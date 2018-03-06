CodeBaseSecciones
Difference - indicador para MetaTrader 5

Difference.mq5
El indicador Difference muestra la diferencia entre los precios actuales y los precios de hace N períodos.

Puede mostrar la diferencia en dos modos:

  1. Diferencia entre Open y Close;
  2. Diferencia entre High y Low.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Calculation method - uno de dos métodos del cálculo.

Fig. 1 Modo High/Low

Fig. 2 Modo Open/Close

