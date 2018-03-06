Mira cómo descargar robots gratis
Difference - indicador para MetaTrader 5
El indicador Difference muestra la diferencia entre los precios actuales y los precios de hace N períodos.
Puede mostrar la diferencia en dos modos:
- Diferencia entre Open y Close;
- Diferencia entre High y Low.
Tiene dos parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Calculation method - uno de dos métodos del cálculo.
Fig. 1 Modo High/Low
Fig. 2 Modo Open/Close
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19885
