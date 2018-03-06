Mira cómo descargar robots gratis
Moving Average Candles - indicador para MetaTrader 5
El indicador Moving Average Candles dibuja la media móvil en forma de las velas.
Hay cinco parámetros personalizados:
- MA Period - período del cálculo de la media móvil;
- MA Method - método del cálculo (tipo) de la МА;
- MA shift - desplazamiento;
- Bullish candles color - color de las velas alcistas;
- Bearish candles color - color de las velas bajistas.
