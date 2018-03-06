CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Moving Average Candles - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1398
Ranking:
(15)
Publicado:
MA_Candles.mq5 (13.64 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Moving Average Candles dibuja la media móvil en forma de las velas.

Hay cinco parámetros personalizados:

  • MA Period - período del cálculo de la media móvil;
  • MA Method - método del cálculo (tipo) de la МА;
  • MA shift - desplazamiento;
  • Bullish candles color - color de las velas alcistas;
  • Bearish candles color - color de las velas bajistas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19890

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Canal de la regresión logarítmica.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis es el indicador del ánimo del mercado.

Median Moving Average Median Moving Average

Median MA es la media móvil que se calcula usando el precio medio del período especificado.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Índice del paseo aleatorio.