Logarithmic Regression - indicador para MetaTrader 5
El indicador construye el canal que se calcula a través de la función logarítmica.
Tiene tres parámetros personalizados:
- Length - longitud del canal en barras;
- Deviation - ancho del canal;
- Applied price - precio del cálculo.
La apariencia del canal depende de su longitud, es decir, del número de las barras calculadas.
Fig. 1 Longitud 50, período del gráfico H4
Fig. 2 Longitud 75, período del gráfico H4
Fig. 3 Longitud 100, período del gráfico H4
Fig. 4 Longitud 100, período del gráfico MN
