El indicador construye el canal que se calcula a través de la función logarítmica.

Tiene tres parámetros personalizados:

Length - longitud del canal en barras;

- longitud del canal en barras; Deviation - ancho del canal;

- ancho del canal; Applied price - precio del cálculo.

La apariencia del canal depende de su longitud, es decir, del número de las barras calculadas.

Fig. 1 Longitud 50, período del gráfico H4





Fig. 2 Longitud 75, período del gráfico H4





Fig. 3 Longitud 100, período del gráfico H4





Fig. 4 Longitud 100, período del gráfico MN