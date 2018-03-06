CodeBaseSecciones
Logarithmic Regression - indicador para MetaTrader 5

El indicador construye el canal que se calcula a través de la función logarítmica.

Tiene tres parámetros personalizados:

  • Length - longitud del canal en barras;
  • Deviation - ancho del canal;
  • Applied price - precio del cálculo.

La apariencia del canal depende de su longitud, es decir, del número de las barras calculadas.

Fig. 1 Longitud 50, período del gráfico H4


Fig. 2 Longitud 75, período del gráfico H4


Fig. 3 Longitud 100, período del gráfico H4


Fig. 4 Longitud 100, período del gráfico MN

