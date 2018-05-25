CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Kurtosis - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2082
Avaliação:
(16)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador de tendência. Calculado pela fórmula:

SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Tem quatro parâmetros ajustáveis:

  • Period of momentum - período de cálculo do momentum;
  • Primary smoothing period - período de suavização da EMA (66);
  • Secondary smoothing period - período de suavização da SMA (3);
  • Applied price - preço de cálculo do momentum.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19887

Kicking Pattern Kicking Pattern

O indicador procura uma sequência de velas no gráfico, exibe a sequência de baixa e de alta com marcas de sinal.

Difference Difference

O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Canal de regressão logarítmica.

Moving Average Candles Moving Average Candles

Média móvel apresentada sob a forma de velas no gráfico.