Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Kurtosis - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2082
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador de tendência. Calculado pela fórmula:
SMA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )
Tem quatro parâmetros ajustáveis:
- Period of momentum - período de cálculo do momentum;
- Primary smoothing period - período de suavização da EMA (66);
- Secondary smoothing period - período de suavização da SMA (3);
- Applied price - preço de cálculo do momentum.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19887
Kicking Pattern
O indicador procura uma sequência de velas no gráfico, exibe a sequência de baixa e de alta com marcas de sinal.Difference
O indicador Difference mostra a diferença entre os preços atuais e os preços de N períodos atrás.
Logarithmic Regression
Canal de regressão logarítmica.Moving Average Candles
Média móvel apresentada sob a forma de velas no gráfico.