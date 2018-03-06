El indicador Kicking Pattern busca una secuencia de las velas en el gráfico y visualiza la secuencia alcista y bajista usando las marcas de señal.

Patrón bajista: vela arriba - vela abajo - vela arriba - vela abajo ;

; Patrón alcista: vela abajo - vela arriba - vela abajo - vela arriba;

Ejemplo:

El indicador tiene dos conmutadores: