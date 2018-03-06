CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Kicking Pattern - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
949
Ranking:
(14)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Kicking Pattern busca una secuencia de las velas en el gráfico y visualiza la secuencia alcista y bajista usando las marcas de señal.

  • Patrón bajista: vela arriba - vela abajo - vela arriba - vela abajo;
  • Patrón alcista: vela abajo - vela arriba - vela abajo - vela arriba;

Ejemplo:

El indicador tiene dos conmutadores:

  • Show bullish patterns - mostrar patrones alcistas;
  • Show bearish patterns - mostrar patrones bajistas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19886

Difference Difference

El indicador Difference muestra la diferencia entre los precios actuales y los precios de hace N períodos.

Polynomial Regression Polynomial Regression

Canal de la regresión polinomial.

Kurtosis Kurtosis

Kurtosis es el indicador del ánimo del mercado.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Canal de la regresión logarítmica.