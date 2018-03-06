Mira cómo descargar robots gratis
Kicking Pattern - indicador para MetaTrader 5
El indicador Kicking Pattern busca una secuencia de las velas en el gráfico y visualiza la secuencia alcista y bajista usando las marcas de señal.
- Patrón bajista: vela arriba - vela abajo - vela arriba - vela abajo;
- Patrón alcista: vela abajo - vela arriba - vela abajo - vela arriba;
Ejemplo:
El indicador tiene dos conmutadores:
- Show bullish patterns - mostrar patrones alcistas;
- Show bearish patterns - mostrar patrones bajistas.
