Wilson Relative Price Channel - indicador para MetaTrader 5
El canal se basa en el RSI clásico y muestra tres zonas en el gráfico: zona de sobrecompra, zona de sobreventa y la zona neutral que se encuentra entre las zonas de sobrecompra/sobreventa. Se usa para los timeframes grandes empezando del Daily.
El indicador tiene nueve parámetros personalizados:
- Channels period - período del cálculo de canales;
- Period of smoothing - período del suavizado;
- Overbought level - nivel de sobrecompra de RSI;
- Upper level of neutral zone - nivel superior de la zona neutral (es el nivel inferior de la zona de sobrecompra);
- Lower level of neutral zone - nivel inferior de la zona neutral (es el nivel superior de la zona de sobreventa);
- Oversold level - nivel de sobreventa RSI;
- Applied price - precio del cálculo de RSI.
- Color of overbought zone - color de la nube de la zona de sobrecompra;
- Color of oversold zone - color de la nube de la zona de sobreventa.
Fig. 1 WRPC en el gráfico diario
Fig. 2 WRPC en el gráfico semanal
Fig. 3 WRPC en el gráfico mensual
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19883
