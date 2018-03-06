El canal se basa en el RSI clásico y muestra tres zonas en el gráfico: zona de sobrecompra, zona de sobreventa y la zona neutral que se encuentra entre las zonas de sobrecompra/sobreventa. Se usa para los timeframes grandes empezando del Daily.

El indicador tiene nueve parámetros personalizados:

Channels period - período del cálculo de canales;

- período del cálculo de canales; Period of smoothing - período del suavizado;

- período del suavizado; Overbought level - nivel de sobrecompra de RSI;

- nivel de sobrecompra de RSI; Upper level of neutral zone - nivel superior de la zona neutral (es el nivel inferior de la zona de sobrecompra);

- nivel superior de la zona neutral (es el nivel inferior de la zona de sobrecompra); Lower level of neutral zone - nivel inferior de la zona neutral (es el nivel superior de la zona de sobreventa);

- nivel inferior de la zona neutral (es el nivel superior de la zona de sobreventa); Oversold level - nivel de sobreventa RSI;

- nivel de sobreventa RSI; Applied price - precio del cálculo de RSI.

- precio del cálculo de RSI. Color of overbought zone - color de la nube de la zona de sobrecompra;

- color de la nube de la zona de sobrecompra; Color of oversold zone - color de la nube de la zona de sobreventa.

Fig. 1 WRPC en el gráfico diario

Fig. 2 WRPC en el gráfico semanal

Fig. 3 WRPC en el gráfico mensual