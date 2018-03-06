Mira cómo descargar robots gratis
Polynomial Regression - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja el canal construido usando el método de la regresión polinomial.
Tiene cuatro parámetros personalizados:
- Length - longitud del canal en barras;
- Power - sensebilidad;
- Deviation - ancho del canal (distancia entre los bordes y la línea media);
- Applied price - precio del cálculo del canal.
Fig. 1 Power = 2
Fig. 2 Power = 4
Fig. 3 Power = 6
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19884
