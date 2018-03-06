CodeBaseSecciones
Polynomial Regression - indicador para MetaTrader 5

El indicador dibuja el canal construido usando el método de la regresión polinomial.

Tiene cuatro parámetros personalizados:

  • Length - longitud del canal en barras;
  • Power - sensebilidad;
  • Deviation - ancho del canal (distancia entre los bordes y la línea media);
  • Applied price - precio del cálculo del canal.

Fig. 1 Power = 2

Fig. 2 Power = 4

Fig. 3 Power = 6

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19884

