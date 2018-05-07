この指標は適応移動平均（AMA）に基づくMACDを表示します。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

Period of the Fast AMA

Fast EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での高速EMA期間

- 高速AMA設定での高速EMA期間 Slow EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での低速EMA期間

- 高速AMA設定での低速EMA期間 Period of the Slow AMA

Fast EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での高速EMA期間

- 低速AMA設定での高速EMA期間 Slow EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での低速EMA期間

- 低速AMA設定での低速EMA期間 The signal line period - AMACDシグナルラインの期間

- AMACDシグナルラインの期間 Applied price - AMACD計算価格

図1 AMACD H1

図2 AMACD M15