この指標は適応移動平均（AMA）に基づくMACDを表示します。
指標には設定可能なパラメータが8つあります。
- Period of the Fast AMA
- Fast EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での高速EMA期間
- Slow EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での低速EMA期間
- Period of the Slow AMA
- Fast EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での高速EMA期間
- Slow EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での低速EMA期間
- The signal line period - AMACDシグナルラインの期間
- Applied price - AMACD計算価格
図1 AMACD H1
図2 AMACD M15
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19882
