この指標は適応移動平均（AMA）に基づくMACDを表示します。

指標には設定可能なパラメータが8つあります。

  • Period of the Fast AMA
  • Fast EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での高速EMA期間
  • Slow EMA of the Fast AMA - 高速AMA設定での低速EMA期間
  • Period of the Slow AMA
  • Fast EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での高速EMA期間
  • Slow EMA of the Slow AMA - 低速AMA設定での低速EMA期間
  • The signal line period - AMACDシグナルラインの期間
  • Applied price - AMACD計算価格

図1 AMACD H1

図2 AMACD M15

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19882

