AMACD - MetaTrader 5脚本

这个指标显示了根据 AMA 计算的 MACD。

这个指标有8个可以配置的参数:

  • 快速 AMA 的周期数;
  • Fast EMA of the Fast AMA - 在快速 AMA 设置中快速 EMA 的周期数;
  • Slow EMA of the Fast AMA - 在快速 AMA 设置中慢速EMA的周期数;
  • 慢速 AMA 的周期数;
  • Fast EMA of the Slow AMA - 慢速 AMA 设置的快速 EMA 周期数;
  • Slow EMA of the Slow AMA - 慢速 AMA 设置的慢速 EMA 周期数;
  • The signal line period - AMACD 信号线的周期数;
  • Applied price - AMACD 计算价格.

图1 AMACD H1

图2 AMACD M15

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19882

