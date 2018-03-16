请观看如何免费下载自动交易
这个指标显示了根据 AMA 计算的 MACD。
这个指标有8个可以配置的参数:
- 快速 AMA 的周期数;
- Fast EMA of the Fast AMA - 在快速 AMA 设置中快速 EMA 的周期数;
- Slow EMA of the Fast AMA - 在快速 AMA 设置中慢速EMA的周期数;
- 慢速 AMA 的周期数;
- Fast EMA of the Slow AMA - 慢速 AMA 设置的快速 EMA 周期数;
- Slow EMA of the Slow AMA - 慢速 AMA 设置的慢速 EMA 周期数;
- The signal line period - AMACD 信号线的周期数;
- Applied price - AMACD 计算价格.
图1 AMACD H1
图2 AMACD M15
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19882
