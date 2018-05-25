CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AMACD - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1444
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe o MACD calculado nas médias móveis do AMA.

Tem oito parâmetros configuráveis:

  • Period of the Fast AMA - período do AMA rápida;
  • Fast EMA of the Fast AMA - período da EMA rápida nas configurações do AMA rápida;
  • Slow EMA of the Fast AMA - período da EMA lenta nas configurações do AMA rápida;
  • Period of the Slow AMA - período do AMA lenta;
  • Fast EMA of the Slow AMA - período da EMA rápida nas configurações do AMA lenta;
  • Slow EMA of the Slow AMA - período da EMA lenta nas configurações do AMA lenta;
  • The signal line period - período da linha de sinal do AMACD;
  • Applied price - preço do cálculo do AMACD.

Fig.1 AMACD H1

Fig.2 AMACD M15

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19882

HOPS and LOPS HOPS and LOPS

As abreviaturas "HOPS" e "LOPS" representam o máximo e mínimo da sessão anterior.

Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

O indicador Asymmetric Trend Pressure mostra a direção e força da linha de tendência. Adicionalmente, pode exibir componentes otimistas e pessimistas de tendência.

Wilson Relative Price Channel Wilson Relative Price Channel

Wilson Relative Price Channel - canal de preço relativo de Wilson.

Polynomial Regression Polynomial Regression

O canal de regressão polinomial.