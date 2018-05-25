Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AMACD - indicador para MetaTrader 5
O indicador exibe o MACD calculado nas médias móveis do AMA.
Tem oito parâmetros configuráveis:
- Period of the Fast AMA - período do AMA rápida;
- Fast EMA of the Fast AMA - período da EMA rápida nas configurações do AMA rápida;
- Slow EMA of the Fast AMA - período da EMA lenta nas configurações do AMA rápida;
- Period of the Slow AMA - período do AMA lenta;
- Fast EMA of the Slow AMA - período da EMA rápida nas configurações do AMA lenta;
- Slow EMA of the Slow AMA - período da EMA lenta nas configurações do AMA lenta;
- The signal line period - período da linha de sinal do AMACD;
- Applied price - preço do cálculo do AMACD.
Fig.1 AMACD H1
Fig.2 AMACD M15
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19882
